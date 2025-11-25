Geflutete Oelsnitzer Sporthalle im Dezember wieder nutzbar

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Denis Bilić-Erić vom Unternehmen Schwesinger Dienstleistungs- und Kettelservice Fußbodenverlegung Borna rollt den neuen Belag für den Fußboden in der Sporthalle Oelsnitz aus.
Denis Bilić-Erić vom Unternehmen Schwesinger Dienstleistungs- und Kettelservice Fußbodenverlegung Borna rollt den neuen Belag für den Fußboden in der Sporthalle Oelsnitz aus. Bild: Christian Schubert
Ein Blick in die Sporthalle Oelsnitz. Die Farbe Blau wird den Fußboden dominieren. Der Bereich des Volleyball-Spielfeldes wird gelb sein.
Ein Blick in die Sporthalle Oelsnitz. Die Farbe Blau wird den Fußboden dominieren. Der Bereich des Volleyball-Spielfeldes wird gelb sein. Bild: Christian Schubert
Die neue Zisterne ist gesetzt - direkt im Umfeld des Kunstrasenplatzes am Oelsnitzer Elstertalstadion.
Die neue Zisterne ist gesetzt - direkt im Umfeld des Kunstrasenplatzes am Oelsnitzer Elstertalstadion. Bild: Peter Wollmann/Stadtverwaltung Oelsnitz
Denis Bilić-Erić vom Unternehmen Schwesinger Dienstleistungs- und Kettelservice Fußbodenverlegung Borna rollt den neuen Belag für den Fußboden in der Sporthalle Oelsnitz aus.
Denis Bilić-Erić vom Unternehmen Schwesinger Dienstleistungs- und Kettelservice Fußbodenverlegung Borna rollt den neuen Belag für den Fußboden in der Sporthalle Oelsnitz aus. Bild: Christian Schubert
Ein Blick in die Sporthalle Oelsnitz. Die Farbe Blau wird den Fußboden dominieren. Der Bereich des Volleyball-Spielfeldes wird gelb sein.
Ein Blick in die Sporthalle Oelsnitz. Die Farbe Blau wird den Fußboden dominieren. Der Bereich des Volleyball-Spielfeldes wird gelb sein. Bild: Christian Schubert
Die neue Zisterne ist gesetzt - direkt im Umfeld des Kunstrasenplatzes am Oelsnitzer Elstertalstadion.
Die neue Zisterne ist gesetzt - direkt im Umfeld des Kunstrasenplatzes am Oelsnitzer Elstertalstadion. Bild: Peter Wollmann/Stadtverwaltung Oelsnitz
Oberes Vogtland
Geflutete Oelsnitzer Sporthalle im Dezember wieder nutzbar
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem verheerenden Wasserschaden über Pfingsten geht die Sportstätte wieder in Betrieb. Im Umfeld wird in den nächsten Jahren viel passieren - auch etwas, was es in Oelsnitz noch nicht gibt.

Die von einem großen Wasserschaden betroffene Dreifeld-Sporthalle in Oelsnitz soll in absehbarer Zeit wieder nutzbar sein. Die Stadtverwaltung prüft, ob die Sportstätte im Dezember wieder für den Sport freigegeben wird. Das sagte Stadtbaumeister Patric Ebert zur Einwohnerversammlung in Oelsnitz. Der Hallenraum soll im kommenden Monat fertig...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
22:48 Uhr
4 min.
Coup bei City - Leverkusen düpiert Guardiolas Rotationself
Leverkusens Alejeandro Grimaldo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.
Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Jana Glose, dpa
23:01 Uhr
4 min.
BVB im Glück: Klarer Sieg und Guirassy-Tore fürs Gemüt
Serhou Guirassy traf doppelt gegen Villarreal
Serhou Guirassy trifft nach Flaute doppelt, Karim Adeyemi erneut – und der BVB profitiert von einer umstrittenen Roten Karte. Das klare 4:0 gegen Villarreal beruhigt die Gemüter in Dortmund.
Carsten Lappe, dpa
07.11.2025
3 min.
„Zufrieden mit Sauberkeit in Oelsnitz“: Aussage von Stadtbaumeister erntet Widerspruch
Es grünt so grün in Oelsnitz: Bewuchs im Schnittgerinne an der Schmidtstraße im Stadtkern.
Er sei mit der Situation sehr zufrieden, sagt Patric Ebert. Stadträte und Bürger halten dagegen. Und es kommt die Frage auf, was aus den regelmäßigen Straßenkehr-Terminen geworden ist.
Ronny Hager
21.10.2025
1 min.
Die Saubermacher: Hier kann Oelsnitz einsparen
Oelsnitz: Der Stadtrat vergibt auch die Glasreinigung in Kindergärten.
Der Stadtrat vergibt am Mittwoch die Putz-Aufträge für die städtischen Kindergärten bis Ende 2027. Worum es in öffentlicher Sitzung außerdem geht.
Ronny Hager
Mehr Artikel