Geflutete Oelsnitzer Sporthalle im Dezember wieder nutzbar

Nach dem verheerenden Wasserschaden über Pfingsten geht die Sportstätte wieder in Betrieb. Im Umfeld wird in den nächsten Jahren viel passieren - auch etwas, was es in Oelsnitz noch nicht gibt.

Die von einem großen Wasserschaden betroffene Dreifeld-Sporthalle in Oelsnitz soll in absehbarer Zeit wieder nutzbar sein. Die Stadtverwaltung prüft, ob die Sportstätte im Dezember wieder für den Sport freigegeben wird. Das sagte Stadtbaumeister Patric Ebert zur Einwohnerversammlung in Oelsnitz. Der Hallenraum soll im kommenden Monat fertig...