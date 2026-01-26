Gefragte Ausstellung im Vogtland: Letzte Chance für Besuch

Noch bis Samstag stellt Erika Schirmer, die 99-jährige Schöpferin des Liedes „Kleine weiße Friedenstaube“ Scherenschnitte in Oelsnitz aus.

Auf große Resonanz ist seit Herbst die Ausstellung von Scherenschnitten im Zoephelschen Haus in Oelsnitz gestoßen. Am Samstag endet nach fünf Monaten die Schau mit Werken von Erika Schirmer (99) aus Nordhausen. Sie hat vor 77 Jahren das Lied „Kleine weiße Friedenstaube“ geschrieben und komponiert. Die Oelsnitzer Buchhändlerin Kathrin...