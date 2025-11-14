Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Mockelbahnradweg ist zu 80 Prozent fertiggestellt.
Bild: Karl-Heinz Hoyer
Der Mockelbahnradweg ist zu 80 Prozent fertiggestellt.
Bild: Karl-Heinz Hoyer
Oberes Vogtland
Geheimtipp im Vogtland: Dieser neue Radweg führt über die Grenze
Von Daniela Hommel-Kreißl
Auf dem acht Kilometer langen Mockelbahnradweg zwischen Adorf und Hranice sollen Einheimische und Touristen bald Landschaften und Sehenswürdigkeiten dies- und jenseits der deutsch-tschechischen Grenze erkunden.

Auf tschechischer Seite ist der Mockelbahnradweg bereits fertig - asphaltiert bis an die Grenze, sagt Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt. Auch diesseits der Grenze sind die Arbeiten zu 80 Prozent abgeschlossen. „Wir werden also deutlich früher fertig als geplant.“ Auf deutscher Seite wird der Weg nur in Teilabschnitten asphaltiert. „Den...
