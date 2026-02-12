Geld: Positive Überraschung für Gemeinde Triebel

Die liquiden Mittel haben sich gegenüber der Situation Ende vergangenen Jahres deutlich erhöht. Für welche Investitionen das gut ist - und wie hoch die Kredite ausfallen sollen.

Nach den eher trüben Aussichten Ende 2025 für die Finanzen der Gemeinde Triebel hat sich die Situation etwas aufgehellt. Der vom Gemeinderat einstimmig beschlossene Haushalt 2026 sieht deutlich mehr liquide Mittel vor, erklärte Kay Wasilewski, in der Stadtverwaltung Oelsnitz für die Finanzen der Landgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft... Nach den eher trüben Aussichten Ende 2025 für die Finanzen der Gemeinde Triebel hat sich die Situation etwas aufgehellt. Der vom Gemeinderat einstimmig beschlossene Haushalt 2026 sieht deutlich mehr liquide Mittel vor, erklärte Kay Wasilewski, in der Stadtverwaltung Oelsnitz für die Finanzen der Landgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft...