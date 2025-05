Gemeinde im Vogtland schafft doppelte Straßennamen ab

In öffentlicher Sitzung des Bösenbrunner Rates stehen vier Umbenennungen an. Im Stadtrat Schöneck ist am Montag der Verkauf des Bahnhofs ein Thema, in Markneukirchen geht es um Grundstücksfragen.

Aus für doppelte Namen: Nach zwei Jahren Diskussion und ein Jahr nach einem Grundsatzbeschluss stehen am Montag Beschlüsse zur Umbenennung von Straßen in der Gemeinde Bösenbrunn an. Zur Sitzung ab 19 Uhr im großen Saal der Gemeindeverwaltung in Bobenneukirchen soll es um vier Straßen gehen, deren Namen es bisher doppelt oder mehrfach in der...