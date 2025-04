Gemeinderäte im Vogtland beschäftigen sich mit Großprojekt

Die Eichigter Abgeordneten vergeben am Montag Arbeiten für die Grundschule. Auch im Triebeler Gemeinderat am Dienstag ist ein Bauvorhaben Thema.

Es ist das größte Bauvorhaben in Eichigt seit Jahren: Die Modernisierung der Grundschule bis 2026 für gut 700.000 Euro. Vor allem Heizung und Elektrik sind an der Reihe. Für die vom Land hoch geförderten Arbeiten vergeben die Gemeinderäte am Montag zwei Baulose. Zur öffentlichen Sitzung ab 18.30 Uhr in der Gaststätte Zur grünen Linde in...