Gemeindeverwaltung Bösenbrunn bleibt freitags zu

In der Gemeinde Bösenbrunn wird künftig der Freitag als Öffnungstag der Verwaltung abgeschafft. Das kündigte Bürgermeister Christian Klemet (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn) an. Der Besuch an diesem Tag, bislang ist von 9 bis 12 Uhr offen, sei überschaubar, so Klemet. Zudem wird das Stundenbudget der im Amtssitz Alte Schulstraße 2 in...