Genug Wasser für Freibad im Vogtland?

Die Gemeinde Triebel will ihr Waldbad dieses Jahr weitgehend in Eigenleistung sanieren. Anfragen lenken die Aufmerksamkeit auf den Zufluss aus dem Stöhrenbach und Hilfe von Nachbargemeinden.

Mit der Sanierung des undichten Triebeler Waldbades in Eigenregie hat die Gemeinde dieses Jahr eine große Aufgabe vor der Brust. Anfragen zur ersten öffentlichen Gemeinderatssitzung des Jahres nahmen dazu zwei weitere Punkte ins Visier.