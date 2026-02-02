MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Gemeinde Triebel will ihr Waldbad dieses Jahr weitgehend in Eigenregie sanieren.
Die Gemeinde Triebel will ihr Waldbad dieses Jahr weitgehend in Eigenregie sanieren. Bild: Ronny Hager/Archiv
Die Gemeinde Triebel will ihr Waldbad dieses Jahr weitgehend in Eigenregie sanieren.
Die Gemeinde Triebel will ihr Waldbad dieses Jahr weitgehend in Eigenregie sanieren. Bild: Ronny Hager/Archiv
Oberes Vogtland
Genug Wasser für Freibad im Vogtland?
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gemeinde Triebel will ihr Waldbad dieses Jahr weitgehend in Eigenleistung sanieren. Anfragen lenken die Aufmerksamkeit auf den Zufluss aus dem Stöhrenbach und Hilfe von Nachbargemeinden.

Mit der Sanierung des undichten Triebeler Waldbades in Eigenregie hat die Gemeinde dieses Jahr eine große Aufgabe vor der Brust. Anfragen zur ersten öffentlichen Gemeinderatssitzung des Jahres nahmen dazu zwei weitere Punkte ins Visier.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
03.01.2026
1 min.
Vorstoß: Bad-Rettung im Vogtland auf mehr Schultern verteilen
Das gut 60 Jahre alte Waldbad in Triebel muss saniert werden.
Die Sanierung der beliebten Freizeitstätte in Triebel könnte die Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz insgesamt beschäftigen.
Ronny Hager
01.12.2025
4 min.
Gemeinde im Vogtland will ihr Freibad in Eigenleistung retten
Das Waldbad in Triebel ist im Winterschlaf. Ab Frühjahr 2026 soll es in Eigenleistung saniert werden.
Die Angebote in sechsstelliger Höhe zum Sanieren des undichten Beckens übersteigen die Möglichkeiten der Gemeinde. Sie setzt auf eigene Kraft, Bauhof, Badförderverein. Eine nicht unumstrittene Lösung.
Ronny Hager
Mehr Artikel