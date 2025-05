Geplanter Kreisverkehr an Bundesstraße im Vogtland ohne Querungshilfen „ins Nirgendwo“

An der B 283 in Siebenbrunn will das Straßenbauamt auf einen kombinierten Geh- und Radweg sowie einen Teil der Kreisverkehr-Querungshilfen verzichten.

Es gibt Änderungen beim geplanten Umbau der Kreuzung B 283 am Ortseingang Markneukirchen. Beim Knotenpunkt, dessen Bau nicht vor 2028 kommt, will das Landesamt für Straßenbau und Verkehr abspecken. Wegfallen sollen mehrere Querungshilfen für den geplanten Kreisverkehr sowie ein kombinierter Geh- und Radweg aus Richtung Siebenbrunn. Letzterer...