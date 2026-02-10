Glücksfall Azubi: Wie ein Handwerksbetrieb im Vogtland zu seinem Lehrling kam

Moritz Partenfelder lernt in einem Metallbaubetrieb in Jägergrün. Für den jungen Mann und seine Firma sei die Verbindung ein Glücksfall, sagen beide. Welche Herausforderungen der Erzgebirger meistert.

Wenn Handwerksbetriebe einen Azubi finden, dann gleicht das in diesen Zeiten einem Lottogewinn. „Im Handwerk darf man schwere Arbeit nicht scheuen, man wird oft auch dreckig. Die wenigsten jungen Leute wollen das heute noch“, sagt Simon Eßbach. Insofern sind er und sein Vater Michael, Inhaber des gleichnamigen Metallbaubetriebs in... Wenn Handwerksbetriebe einen Azubi finden, dann gleicht das in diesen Zeiten einem Lottogewinn. „Im Handwerk darf man schwere Arbeit nicht scheuen, man wird oft auch dreckig. Die wenigsten jungen Leute wollen das heute noch“, sagt Simon Eßbach. Insofern sind er und sein Vater Michael, Inhaber des gleichnamigen Metallbaubetriebs in...