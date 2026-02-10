MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Moritz Partenfelder aus Eibenstock ist Azubi der Firma Eßbach in Jägersgrün. Um zum Ausbildungsplatz zu kommen, braucht er ein Familientaxi.
Moritz Partenfelder aus Eibenstock ist Azubi der Firma Eßbach in Jägersgrün. Um zum Ausbildungsplatz zu kommen, braucht er ein Familientaxi. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Schwere Bauteile, wie die von Markus Hutschenreuter (links), repariert Simon Eßbach (rechts) in seinem Metallbaubetrieb mehrere pro Jahr.
Schwere Bauteile, wie die von Markus Hutschenreuter (links), repariert Simon Eßbach (rechts) in seinem Metallbaubetrieb mehrere pro Jahr. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Simon Eßbach ist Metallbauer mit Leib und Seele. Gern begeistert er junge Leute für den Handwerksberuf.
Simon Eßbach ist Metallbauer mit Leib und Seele. Gern begeistert er junge Leute für den Handwerksberuf. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Moritz Partenfelder aus Eibenstock ist Azubi der Firma Eßbach in Jägersgrün. Um zum Ausbildungsplatz zu kommen, braucht er ein Familientaxi.
Moritz Partenfelder aus Eibenstock ist Azubi der Firma Eßbach in Jägersgrün. Um zum Ausbildungsplatz zu kommen, braucht er ein Familientaxi. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Schwere Bauteile, wie die von Markus Hutschenreuter (links), repariert Simon Eßbach (rechts) in seinem Metallbaubetrieb mehrere pro Jahr.
Schwere Bauteile, wie die von Markus Hutschenreuter (links), repariert Simon Eßbach (rechts) in seinem Metallbaubetrieb mehrere pro Jahr. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Simon Eßbach ist Metallbauer mit Leib und Seele. Gern begeistert er junge Leute für den Handwerksberuf.
Simon Eßbach ist Metallbauer mit Leib und Seele. Gern begeistert er junge Leute für den Handwerksberuf. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Glücksfall Azubi: Wie ein Handwerksbetrieb im Vogtland zu seinem Lehrling kam
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Moritz Partenfelder lernt in einem Metallbaubetrieb in Jägergrün. Für den jungen Mann und seine Firma sei die Verbindung ein Glücksfall, sagen beide. Welche Herausforderungen der Erzgebirger meistert.

Wenn Handwerksbetriebe einen Azubi finden, dann gleicht das in diesen Zeiten einem Lottogewinn. „Im Handwerk darf man schwere Arbeit nicht scheuen, man wird oft auch dreckig. Die wenigsten jungen Leute wollen das heute noch“, sagt Simon Eßbach. Insofern sind er und sein Vater Michael, Inhaber des gleichnamigen Metallbaubetriebs in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
13:30 Uhr
5 min.
Klöckner spricht in Israel heikle Themen an
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gedenkt in Yad Vashem der Millionen Opfer des Holocaust.
Unter Freunden könne man auch über schwierige Fragen reden, sagt Bundestagspräsidentin Klöckner. Und das macht sie in Israel auch. Wobei ihr wichtig ist, ihre Verbundenheit zu dem Land zu betonen.
Ulrich Steinkohl, dpa
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
02.02.2026
4 min.
„Es wird immer schwieriger“: Ein Forstwirt im Vogtland kämpft ums Überleben
Markus Hutschenreuter ist im Winter nahezu täglich mit seinem Rückezug unterwegs, um gefällte Bäume aus dem Wald zu bringen.
Der Holzhandel floriert. Forstwirten werden jedoch Dumpingpreise gezahlt. Und die zerstören angesichts steigender Kosten einheimische Betriebe, sagt ein Vogtländer, der dennoch jeden Tag im Wald ist.
Daniela Hommel-Kreißl
21.01.2026
4 min.
„Ein Maurer setzt nicht einfach Stein auf Stein“: Meister aus dem Vogtland will junge Leute für Bauberuf begeistern
Tobias Tröger, Maurermeister und Dozent aus Hammerbrücke, wird am Samstag ab 10 Uhr in der Handwerkskammer Plauen für das Erlernen des Maurerberufes werben.
Tobias Tröger aus Hammerbrücke ist Maurermeister, Firmenchef und Dozent. Der fehlende Nachwuchs im Baugewerbe treibt ihn um. Dabei sieht er gute Aussichten für Berufseinsteiger.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel