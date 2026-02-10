MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Oelsnitzer Rathaus - im Bild OB Mario Horn - erbringen die Angestellten Verwaltungsleistungen für die Landgemeinden Eichigt, Triebel und Bösenbrunn.
Im Oelsnitzer Rathaus - im Bild OB Mario Horn - erbringen die Angestellten Verwaltungsleistungen für die Landgemeinden Eichigt, Triebel und Bösenbrunn. Bild: Christian Schubert
Eichigts Haushaltslage ist auch 2026 angespannt.
Eichigts Haushaltslage ist auch 2026 angespannt. Bild: Ronny Hager
Der Oelsnitzer Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) sagt, die Kämmerei handele entsprechend der Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft.
Der Oelsnitzer Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) sagt, die Kämmerei handele entsprechend der Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft. Bild: Christian Schubert
Im Oelsnitzer Rathaus - im Bild OB Mario Horn - erbringen die Angestellten Verwaltungsleistungen für die Landgemeinden Eichigt, Triebel und Bösenbrunn.
Im Oelsnitzer Rathaus - im Bild OB Mario Horn - erbringen die Angestellten Verwaltungsleistungen für die Landgemeinden Eichigt, Triebel und Bösenbrunn. Bild: Christian Schubert
Eichigts Haushaltslage ist auch 2026 angespannt.
Eichigts Haushaltslage ist auch 2026 angespannt. Bild: Ronny Hager
Der Oelsnitzer Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) sagt, die Kämmerei handele entsprechend der Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft.
Der Oelsnitzer Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) sagt, die Kämmerei handele entsprechend der Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Gratis-Verwaltung für Landgemeinden: Benachteiligt Oelsnitz seine Einwohner?
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Verwaltung kostet Geld. Wer Verwaltungsleistung einkauft, muss zahlen - nicht aber in Oelsnitz. Die Stadt erfüllt Verwaltungsaufgaben für Bösenbrunn, Eichigt und Triebel, ohne Kosten zu berechnen. Doch wie lange noch?

Die Stadt Oelsnitz erledigt jegliche Verwaltungsarbeit für die Landgemeinden Triebel, Eichigt und Bösenbrunn seit Jahren unentgeltlich, während andere sogenannte erfüllende Gemeinden die Verwaltungskosten weiterberechnen. „Aufgrund der derzeitigen finanziellen Lage der Stadt kann diese Vorgehensweise ab 2026 nicht beibehalten werden“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.01.2026
1 min.
Vorstoß: Bad-Rettung im Vogtland auf mehr Schultern verteilen
Das gut 60 Jahre alte Waldbad in Triebel muss saniert werden.
Die Sanierung der beliebten Freizeitstätte in Triebel könnte die Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz insgesamt beschäftigen.
Ronny Hager
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
06.01.2026
2 min.
Oelsnitz stellt klar: Landgemeinden müssen auch 2026 nicht zahlen
Im Rathaus Oelsnitz wird auch 2026 keine Verwaltungskostenumlage erhoben.
Im Herbst hatte es Irritationen um die Verwaltungskostenumlage für die Landgemeinden Triebel, Eichigt und Bösenbrunn gegeben. Klartext gab es aus der Kämmerei in den Beratungen für die Haushalte 2026.
Ronny Hager
13:30 Uhr
5 min.
Klöckner spricht in Israel heikle Themen an
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gedenkt in Yad Vashem der Millionen Opfer des Holocaust.
Unter Freunden könne man auch über schwierige Fragen reden, sagt Bundestagspräsidentin Klöckner. Und das macht sie in Israel auch. Wobei ihr wichtig ist, ihre Verbundenheit zu dem Land zu betonen.
Ulrich Steinkohl, dpa
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel