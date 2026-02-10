Gratis-Verwaltung für Landgemeinden: Benachteiligt Oelsnitz seine Einwohner?

Oberes Vogtland
Verwaltung kostet Geld. Wer Verwaltungsleistung einkauft, muss zahlen - nicht aber in Oelsnitz. Die Stadt erfüllt Verwaltungsaufgaben für Bösenbrunn, Eichigt und Triebel, ohne Kosten zu berechnen. Doch wie lange noch?
Die Stadt Oelsnitz erledigt jegliche Verwaltungsarbeit für die Landgemeinden Triebel, Eichigt und Bösenbrunn seit Jahren unentgeltlich, während andere sogenannte erfüllende Gemeinden die Verwaltungskosten weiterberechnen. „Aufgrund der derzeitigen finanziellen Lage der Stadt kann diese Vorgehensweise ab 2026 nicht beibehalten werden“,...
