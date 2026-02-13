MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das aktuell grassierende Grippevirus verursacht oft Fieber und Schüttelfrost.
Das aktuell grassierende Grippevirus verursacht oft Fieber und Schüttelfrost. Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn
Das aktuell grassierende Grippevirus verursacht oft Fieber und Schüttelfrost.
Das aktuell grassierende Grippevirus verursacht oft Fieber und Schüttelfrost. Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn
Oberes Vogtland
Grippe-Welle im Vogtland: Noch gibt es keine Entwarnung
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Akutsprechstunden und kostenlose Atemschutzmasken im Wartezimmer – so bringen Ärzte im Vogtland ihre Patienten durch die Grippezeit. 188 neue Influenzafälle gab es in der ersten Februar-Woche.

„Ich hab die Grippe“ – diesen Satz hört man seit Beginn des neuen Jahres wieder öfters. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts leiden aktuell etwa 7,4 Millionen Deutsche an akuten Atemwegsbeschwerden. Der Anteil derer, die sich eine Covid-19-Infektion zugezogen haben, sei vergleichsweise niedrig. Aktiver seien Influenza-Viren. Insbesondere...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
18:43 Uhr
3 min.
Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: "Einige harte Tage"
Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild)
Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.
15.01.2026
2 min.
Zwickauer Klinikum verzeichnet mehr Grippe-Patienten als im Vorjahr
Im Heinrich-Braun-Klinikum sind zurzeit mehr an Influenza Erkrankte in Behandlung als im Vorjahreszeitraum.
Die Grippewelle nimmt in Deutschland Fahrt auf. Das bekommt auch das Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau zu spüren. Nach Angaben des DRK-Krankenhauses in Lichtenstein erkrankt eine Personengruppe besonders schwer.
Elsa Middeke
30.01.2026
2 min.
Allein im Januar fast 900 Grippe-Kranke im Vogtlandkreis gemeldet: „Das ist Höchststand“
Eine richtige Grippe geht meist mit Fieber einher.
Die Influenza hat den Landkreis im Griff. Vielerorts schnieft es. Weil in einem Fall eine halbe Oberschule krank war, musste sogar ein wichtiges Event verschoben werden.
Sabine Schott
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
Mehr Artikel