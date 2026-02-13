Grippe-Welle im Vogtland: Noch gibt es keine Entwarnung

Akutsprechstunden und kostenlose Atemschutzmasken im Wartezimmer – so bringen Ärzte im Vogtland ihre Patienten durch die Grippezeit. 188 neue Influenzafälle gab es in der ersten Februar-Woche.

„Ich hab die Grippe“ – diesen Satz hört man seit Beginn des neuen Jahres wieder öfters. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts leiden aktuell etwa 7,4 Millionen Deutsche an akuten Atemwegsbeschwerden. Der Anteil derer, die sich eine Covid-19-Infektion zugezogen haben, sei vergleichsweise niedrig. Aktiver seien Influenza-Viren. Insbesondere... „Ich hab die Grippe“ – diesen Satz hört man seit Beginn des neuen Jahres wieder öfters. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts leiden aktuell etwa 7,4 Millionen Deutsche an akuten Atemwegsbeschwerden. Der Anteil derer, die sich eine Covid-19-Infektion zugezogen haben, sei vergleichsweise niedrig. Aktiver seien Influenza-Viren. Insbesondere...