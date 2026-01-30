MENÜ
  • Allein im Januar fast 900 Grippe-Kranke im Vogtlandkreis gemeldet: „Das ist Höchststand“

Plauen
Allein im Januar fast 900 Grippe-Kranke im Vogtlandkreis gemeldet: „Das ist Höchststand“
Redakteur
Von Sabine Schott
Die Influenza hat den Landkreis im Griff. Vielerorts schnieft es. Weil in einem Fall eine halbe Oberschule krank war, musste sogar ein wichtiges Event verschoben werden.

Sie hat früher als sonst begonnen und kam mit Wucht: die Grippezeit in Sachsen. Seit November des Vorjahres nimmt sie Fahrt auf. Nach Zahlen des Gesundheitsamtes des Vogtlandkreises seien allein im Januar fast 900 Influenza-Fälle gemeldet worden. „Das ist Höchststand“, heißt es seitens der Behörde. Man gehe davon aus, das es noch mehr...
