Bei der Vermisstensuche in Klingenthal sollte auch ein Hubschrauber eingesetzt werden. Bild: Symbolbild: Harry Haertel
Oberes Vogtland
Großangelegte Suche nach Vermisstem im Vogtland mit Happy End
Redakteur
Von Sabine Schott
In der Nacht zu Freitag fand die Suche nach einem Mann ein gutes Ende. Dies gelang mit vereinten Kräften. Warum ein Polizeihubschrauber nicht fliegen konnte.

Eine großangelegte Suchaktion nach einem vermissten Mann hat in der Nacht zu Freitag in Klingenthal einen guten Ausgang genommen. Nach dem 87-jährigen Bewohner des Seniorenheims an der Jahnstraße war mit vereinten Kräften gesucht worden, wie die Polizei am Freitagmorgen schildert. Neben deutschen Polizeibeamten waren zum Beispiel auch...
