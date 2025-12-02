Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Klingenthal war am Montag bis in die Nacht nach einer vermissten Frau gesucht worden.
In Klingenthal war am Montag bis in die Nacht nach einer vermissten Frau gesucht worden. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
In Klingenthal war am Montag bis in die Nacht nach einer vermissten Frau gesucht worden.
In Klingenthal war am Montag bis in die Nacht nach einer vermissten Frau gesucht worden. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Update
Oberes Vogtland
Großanlegte Suche nach vermisster Frau in Klingenthal
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Montagabend war in Klingenthal nach einer 76-jährigen Frau gesucht worden. Es gab ein Happy End.

Eine Suchaktion gab es am Montagabend in Klingenthal. Laut Polizei war eine 76-Jährige nicht vom Spaziergang zurückgekehrt. Ihr Ehemann meldete sie gegen 17.15 Uhr als vermisst. Eine hilflose Lage konnte nicht ausgeschlossen werden. Beamte des Reviers Auerbach-Klingenthal wurden dabei durch Kräfte der Bundespolizei, der Bereitschaftspolizei,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:02 Uhr
2 min.
Standesbeamten-Notstand im Vogtland: Kleine Gemeinde hilft Großer Kreisstadt aus der Klemme
Standesbeamten-Notstand im Klingenthaler Rathaus. Muldenhammer hilft aus.
Muldenhammers Standesbeamtinnen helfen ein weiteres Jahr im Klingenthaler Rathaus aus - in der Regel einmal pro Woche.
Daniela Hommel-Kreißl
12.11.2025
1 min.
Unbekannte stehlen aus Garagenkomplex in Klingenthal Moped S 51
Die Polizei ermittelt zu einem Mopeddiebstahl in Klingenthal.
Der Diebstahl hatte sich am Dienstag ereignet. Gibt es Zeugen?
Bernd Jubelt
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel