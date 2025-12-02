Großanlegte Suche nach vermisster Frau in Klingenthal

Am Montagabend war in Klingenthal nach einer 76-jährigen Frau gesucht worden. Es gab ein Happy End.

Eine Suchaktion gab es am Montagabend in Klingenthal. Laut Polizei war eine 76-Jährige nicht vom Spaziergang zurückgekehrt. Ihr Ehemann meldete sie gegen 17.15 Uhr als vermisst. Eine hilflose Lage konnte nicht ausgeschlossen werden. Beamte des Reviers Auerbach-Klingenthal wurden dabei durch Kräfte der Bundespolizei, der Bereitschaftspolizei,...