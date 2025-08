Großbrand: Oelsnitzer spenden über 7000 Euro für Familie

Die Familie Al Najjar verlor im Mai ihr Wohnhaus und einen Teil ihrer Firma. Neben vielen Sachspenden gab es mehr als 90 Spender, die auf ein Hilfskonto einzahlten.

Große Spendenbereitschaft für die von einem Großbrand betroffene Oelsnitzer Familie Al Najjar: Auf dem Hilfskonto der Stadt gingen 7047 Euro ein. OB Mario Horn (CDU) überreichte den Spendenscheck am Mittwoch an Ljudmila, Jonas und Zain Al Najjar. Die Familie hatte beim Brand am 4. Mai ihr Wohnhaus und einen Teil der Autowerkstatt verloren. Auf...