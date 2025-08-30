Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Haagmühle bei Wiedersberg ist am 21. Juni abgebrannt.
Die Haagmühle bei Wiedersberg ist am 21. Juni abgebrannt. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Oberes Vogtland
Großbrand und leeres Bad: Spenden-Rekord in Triebel
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Hilfe für den Besitzer der abgebrannten Haagmühle und die ausgefallene Saison im Waldbad Triebel gingen fast 10.000 Euro bei der Gemeinde ein.

In wenigen Wochen sind in der Gemeinde Triebel fast 10.000 Euro an Spenden eingegangen. Das ist ein Rekord. Von der Gesamtsumme entfällt der Großteil auf die Soforthilfe für den Brand Haagmühle und das Waldbad Triebel. Für Andreas Pöhlmann, den Besitzer der am 21. Juni abgebrannten Haagmühle bei Wiedersberg, gingen nach Angaben der Gemeinde...
Mehr Artikel