Großes Immobilien-Paket im Vogtland gibt’s zum halben Preis

Mindestens 250.000 Euro muss hinlegen, wer die Eigentums-Wohnanlage Clara-Wieck-Ring 1-8 in Markneukirchen ersteigern will. Auch ein Haus in der Adorfer Innenstadt kommt unter den Hammer.

Gerade noch sollte sie eine halbe Million Euro kosten, nun kommt sie für die Hälfte dieses Preises unter den Hammer: Die Markneukirchener Eigentums-Wohnanlage Clara-Wieck-Ring 1-8 steht ein weiteres Mal zur Versteigerung. Ende Mai hatte sich für das Paket mit 60 Eigentumswohnungen beim Mindestgebot von 495.000 Euro kein Interessent gefunden. In...