Grünes Band: Bauern im Vogtland fürchten um ihre Flächen

Das Grüne Band wird Nationales Naturmonument. Damit wird seine Bedeutung für den Naturschutz mit dem für die Kulturgeschichte gleichgestellt. Bringt der neue Schutzstatus neue Auflagen für Bauern?

Das Grüne Band ist ein besonderes Gebiet. Es umfasst im wesentlichen den sogenannten Todesstreifen an der ehemaligen innerdeutschen Grenze - erstreckt sich über 1400 Kilometer von der Ostsee bis ins Vogtland. Auch in Sachsen soll es in Kürze besonders geschützt werden.