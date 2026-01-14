MENÜ
Das Gymnasium Markneukirchen lädt am Samstag von 10 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür.
Oberes Vogtland
Gymnasium Markneukirchen lädt am Samstag zum Tag der offenen Tür ein
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Tag der offenen Tür steht ganz unter dem Motto „Märchen“, heißt es aus der Bildungseinrichtung. Was es dabei zu entdecken gibt.

Am städtischen Gymnasium in Markneukirchen stehen am Samstag, 17. Januar von 10 bis 13 Uhr die Tore weit auf. „Unser Tag der offenen Tür steht ganz unter dem Motto Märchen“, heißt es aus der Bildungseinrichtungen. Dabei erwarten die Besucher - ob nun Grundschüler mit ihren Eltern, Freunde der Schule oder Interessierte - viele...
