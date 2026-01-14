Gymnasium Markneukirchen lädt am Samstag zum Tag der offenen Tür ein

Oberes Vogtland
Der Tag der offenen Tür steht ganz unter dem Motto „Märchen“, heißt es aus der Bildungseinrichtung. Was es dabei zu entdecken gibt.
Am städtischen Gymnasium in Markneukirchen stehen am Samstag, 17. Januar von 10 bis 13 Uhr die Tore weit auf. „Unser Tag der offenen Tür steht ganz unter dem Motto Märchen“, heißt es aus der Bildungseinrichtungen. Dabei erwarten die Besucher - ob nun Grundschüler mit ihren Eltern, Freunde der Schule oder Interessierte - viele...
