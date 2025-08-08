Haggard spielt über den Dächern von Oelsnitz

Das Klassik-Metal-Orchester gibt am Samstag auf Schloss Voigtsberg ein Konzert.

Es geht über den Dächern von Oelsnitz am Samstag, 9. August, rund und gewiss auch etwas brachial zu, wenn Haggard zu den Instrumenten greift. Ab 20 Uhr gibt sich das Klassik-Metal-Orchester auf Schloss Voigtsberg die Ehre - eine Veranstaltung in der Reihe der Open-Air-Burgsommer-Konzerte 2025. Rund 20 Musiker werden auf der Bühne in opulenter...