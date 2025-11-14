Heike Stahl, die „Saunamädels“ und eine besondere Schwitzhütte im Vogtland

Das ist die wohl ungewöhnlichste Sauna im Vogtland: In Rautenkranz steht eine Schwitzstube, die nach der Wende mit Geld aus dem SED-Vermögen errichtet wurde. Die Betreibung der Kommunal-Sauna ist besonders.

„Solange die schwarze Null steht, werden wir unsere gemeindeeigenen Saunen erhalten“, sagt Bürgermeister Wolfgang Schädlich. Während manche Kommunen nicht einmal eine Sauna ihr Eigen nennen, hat die Gemeinde Muldenhammer gleich zwei. Die Sauna im Vereinshaus Hammerbrücke wird durch den Dorfclub nahezu kostendeckend betrieben. Eine zweite,... „Solange die schwarze Null steht, werden wir unsere gemeindeeigenen Saunen erhalten“, sagt Bürgermeister Wolfgang Schädlich. Während manche Kommunen nicht einmal eine Sauna ihr Eigen nennen, hat die Gemeinde Muldenhammer gleich zwei. Die Sauna im Vereinshaus Hammerbrücke wird durch den Dorfclub nahezu kostendeckend betrieben. Eine zweite,...