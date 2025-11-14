Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Heike Stahl organisiert die Saunagänge in Rautenkranz, übernimmt auch die Reinigung der Anlage.
Der Saunaofen bleibt kalt, wenn sich nicht genügend „Saunamädels“ für den schweißtreibenden Mittwochs-Treff anmelden.
Gemütliche Ruhebereiche in den Saunahütten werden auch zum Austausch über Neuigkeiten in den Dörfern genutzt.
Ein Teil des Gebäudekomplexes des einstigen Kinderkurheimes steht noch oberhalb der Saunahütten, ist aber ruinös.
Heike Stahl organisiert die Saunagänge in Rautenkranz, übernimmt auch die Reinigung der Anlage.
Der Saunaofen bleibt kalt, wenn sich nicht genügend „Saunamädels“ für den schweißtreibenden Mittwochs-Treff anmelden.
Gemütliche Ruhebereiche in den Saunahütten werden auch zum Austausch über Neuigkeiten in den Dörfern genutzt.
Ein Teil des Gebäudekomplexes des einstigen Kinderkurheimes steht noch oberhalb der Saunahütten, ist aber ruinös.
Oberes Vogtland
Heike Stahl, die „Saunamädels“ und eine besondere Schwitzhütte im Vogtland
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das ist die wohl ungewöhnlichste Sauna im Vogtland: In Rautenkranz steht eine Schwitzstube, die nach der Wende mit Geld aus dem SED-Vermögen errichtet wurde. Die Betreibung der Kommunal-Sauna ist besonders.

„Solange die schwarze Null steht, werden wir unsere gemeindeeigenen Saunen erhalten“, sagt Bürgermeister Wolfgang Schädlich. Während manche Kommunen nicht einmal eine Sauna ihr Eigen nennen, hat die Gemeinde Muldenhammer gleich zwei. Die Sauna im Vereinshaus Hammerbrücke wird durch den Dorfclub nahezu kostendeckend betrieben. Eine zweite,...
