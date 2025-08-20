Helden des Alltags: Sie erhalten den Bürgerpreis der Gemeinde Mühlental

Oberes Vogtland
Der Gemeinderat Mühlental hat beschlossen, dass die Auszeichnung an zwei stark im Dorfleben engagierte Marieneyer geht. Die Ehrung gibt’s im September.
Marco Geipel und Lothar Hanns aus Marieney erhalten den Bürgerpreis der Verwaltungsgemeinschaft Schöneck/Mühlental. Das hat der Mühlentaler Gemeinderat einstimmig beschlossen. Geipel und Hanns sind Vorstandsmitglieder des Feuerwehrvereins Marieney und engagieren sich stark im Dorfleben. Der Verein kümmert sich im Ort um die Unterstützung vor...
