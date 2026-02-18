MENÜ
Der Kindergarten „Mosenwichtel“ in Marieney befindet sich in Trägerschaft der Gemeinde Mühlental. Er soll in diesem Jahr aufgewertet werden.
Der Kindergarten „Mosenwichtel" in Marieney befindet sich in Trägerschaft der Gemeinde Mühlental. Er soll in diesem Jahr aufgewertet werden.
Der sanierte Dorfteich in Oberwürschnitz soll einen Treffpunkt als „Lieblingsplatz für alle“ erhalten.
Der sanierte Dorfteich in Oberwürschnitz soll einen Treffpunkt als „Lieblingsplatz für alle" erhalten.
Im Ortsteil Zaulsdorf befindet sich das Gewerbegebiet der Gemeinde Mühlental. Die Flächen sind komplett verkauft.
Im Ortsteil Zaulsdorf befindet sich das Gewerbegebiet der Gemeinde Mühlental. Die Flächen sind komplett verkauft.
Oberes Vogtland
Für Kindergarten im Vogtland erfüllt sich ein großer Wunsch
Redakteur
Von Ronny Hager
Seit langem will die Tagesstätte in Marieney Kinder ab einem Jahr aufnehmen. Das soll bald möglich sein. Wo noch investiert wird in der Gemeinde Mühlental, in der am Sonntag Bürgermeisterwahl ist.

Immer weniger Kinder im Vogtland - das trifft eine kleine Kindertagesstätte wie die Mosenwichtel in Marieney besonders. Um die Chancen für den Erhalt der kommunalen Einrichtung zu verbessern, kämpft sie seit langem darum, Kinder bereits ab einem Jahr aufnehmen und betreuen zu dürfen. Bisher scheiterte das an den Voraussetzungen im Gebäude:...
