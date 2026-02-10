Mühlentals Ansage an den Landrat: Wir wollen raus aus dem Abfall-System

Oberes Vogtland
Nach knapp der Hälfte der dreijährigen Pilotphase kündigt die Gemeinde an, wieder den alten 14-Tage-Leerungszyklus bei Leichtverpackungen anzustreben.
In der Gemeinde Mühlental sollen Leichtverpackungen ab 2028 wieder alle zwei Wochen abgeholt werden. Dies äußerte Bürgermeister Heiko Spranger (Freie Wähler Marieney-Saalig) vor wenigen Tagen in einem Telefonat mit dem Landrat des Vogtlandkreises, Thomas Hennig (CDU). Hennig hatte sich bei Spranger nach dem Werdegang erkundigt, nachdem Anfang...
