Hickhack um zentimetertiefe Pflasterfugen auf dem Oelsnitzer Markt

Der Kehraktion am Mittwoch auf dem Marktplatz in Oelsnitz folgte die Kritik von Beobachtern auf dem Fuße: "Muss man den Dreck nach dem Zusammenkehren so liegen lassen, dass er breit gefahren wird?", machten sich verärgerte Leser von "Freie Presse" Luft. Auch Stadtrat Björn Fläschendräger (Freie Oelsnitzer Bürgerschaft) hatte Fragen dazu....