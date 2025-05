Hier ist Vogelgezwitscher das lauteste Geräusch: Pension im Vogtland startet nach Sanierung durch

Geschlossen war nie, aber drei Jahre lang war die Pension an der Oberreuther Straße in Bad Brambach eine Baustelle. Nun ist vieles neu, von Name bis Ausstattung. Was bleibt und was noch kommen soll.

Der Sprung nach vorn in Bad Brambach hat einen eigenen Namen: Kursprung. So heißt die Pension an der Oberreuther Straße, die am Sonntag, 1. Juni, nach aufwändiger Generalsanierung startet. Café Bismarck, Haus der Freundschaft, Parkblick - das waren die früheren Namen des Gästehauses. Nun der eigens entwickelte Name. Er soll dreierlei...