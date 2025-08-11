Hilfe gesucht: Kümmerer-Verein im Vogtland ist am Limit

Täglich komme neuen Anfragen an die Seniorengemeinschaft Oberes Vogtland für Hilfe im Alltag. Doch dazu bräuchte der Verein, der diese Woche zehnten Geburtstag feiert, deutlich mehr Helfer.

Bitte nicht ins Pflegeheim, solange es noch in meiner Wohnung geht: Das ist der Kerngedanke der Hilfe, für die seit zehn Jahren die Seniorengemeinschaft Oberes Vogtland steht. Doch die Nachfrage übersteigt die Möglichkeiten des Vereins bei weitem. „Es wird mehr und mehr. Jeden Tag klingelt dazu das Telefon. Aber wir können zur Zeit niemanden...