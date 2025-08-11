Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Senioren bleiben nicht unter sich, sondern suchen auch Kontakte zum Kindergarten: Besuche gehören zur Arbeit des Seniorenvereins, den es zehn Jahre gibt.
Die Senioren bleiben nicht unter sich, sondern suchen auch Kontakte zum Kindergarten: Besuche gehören zur Arbeit des Seniorenvereins, den es zehn Jahre gibt. Bild: Seniorengemeinschaft Oberes Vogtland
Die Senioren bleiben nicht unter sich, sondern suchen auch Kontakte zum Kindergarten: Besuche gehören zur Arbeit des Seniorenvereins, den es zehn Jahre gibt.
Die Senioren bleiben nicht unter sich, sondern suchen auch Kontakte zum Kindergarten: Besuche gehören zur Arbeit des Seniorenvereins, den es zehn Jahre gibt. Bild: Seniorengemeinschaft Oberes Vogtland
Oberes Vogtland
Hilfe gesucht: Kümmerer-Verein im Vogtland ist am Limit
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Täglich komme neuen Anfragen an die Seniorengemeinschaft Oberes Vogtland für Hilfe im Alltag. Doch dazu bräuchte der Verein, der diese Woche zehnten Geburtstag feiert, deutlich mehr Helfer.

Bitte nicht ins Pflegeheim, solange es noch in meiner Wohnung geht: Das ist der Kerngedanke der Hilfe, für die seit zehn Jahren die Seniorengemeinschaft Oberes Vogtland steht. Doch die Nachfrage übersteigt die Möglichkeiten des Vereins bei weitem. „Es wird mehr und mehr. Jeden Tag klingelt dazu das Telefon. Aber wir können zur Zeit niemanden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.08.2025
4 min.
Ab 5. August gibt es Marktmusik: Trend zu Freiluftkonzerten im Oberen Vogtland hält an
Als Veranstaltungsort hat sich der Markneukirchener Markt etabliert - für die Marktmusiken, Hutzenabende, Buffet Crampon-Fest, Frühschoppen oder (im Foto) das Maibaumstellen.
Was vor Jahren in Bad Elster begann, ist längst auch in den Nachbarorten ein Publikumsmagnet. Woran das liegt, welche Möglichkeiten, welche Grenzen es gibt - wie bei der Marktmusik in Markneukirchen.
Ronny Hager
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
14.08.2025
4 min.
Fest-Saison dreht wieder auf: Tipps zum Wochenende im Oberen Vogtland
„Neimodisch Zeich“ hieß im vergangenen Jahr das Theaterstück zum Auftakt der Zwoticher Körbe. Am Freitagabend folgt „Altmodisch Zeich“ zum Start des Volksfestes in diesem Jahr.
In Zwota ist Körbe, in Bad Brambach wird gemeinsam mit Fleißen gefeiert, in Bad Elster locken die Jazztage. Oelsnitz steht im Zeichen von 150 Jahren Freiwillige Feuerwehr und 10. Zauberkugel-Open-Air.
Ronny Hager
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
08:00 Uhr
1 min.
Sanierungen am Fachschulzentrum Freiberg-Zug: Neue Gelder bewilligt
Das Fachschulzentrum im Freiberger Stadtteil Zug.
Seit geraumer Zeit wird das marode Gebäude auf Vordermann gebracht. Nun wird eine weitere Etappe angegangen.
Wieland Josch
Mehr Artikel