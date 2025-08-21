Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Foto: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Hilfe im Alltag: Seniorengemeinschaft feiert in Adorf Jubiläum
Von Johannes Schmidt
Seit zehn Jahren bemüht sich ein Verein, damit Ältere im Oberen Vogtland so lange wie möglich in ihrem gewohnten Lebensumfeld bleiben können.

Es ist eine Hilfe, die selten im Rampenlicht steht: Unterstützung im Haushalt, beim Saubermachen, Einkaufen oder Arztbesuch - das gehört zum Angebot der Seniorengemeinschaft Oberes Vogtland, die seit zehn Jahren besteht. Zum Jubiläum des in Adorf ansässigen Vereins konnten auch die Helfer, die mehr als 60 Senioren betreuen, als Stütze des...
