So soll die neue Turnhalle von Bad Elster aussehen. Bild: Entwurf: Delta-Plan
So soll die neue Turnhalle von Bad Elster aussehen. Bild: Entwurf: Delta-Plan
Oberes Vogtland
Hiobsbotschaft in Bad Elster: Baustart der Turnhalle für dieses Jahr geplatzt
Redakteur
Von Tino Beyer
Zu teuer: Weil die der Stadt angebotenen Tiefbaupreise zu hoch waren, wird die Ausschreibung neu gestartet. Damit verschiebt sich der Baustart auf Frühjahr.

Schlechte Nachrichten zur Stadtratssitzung am Mittwochabend in Bad Elster: Der Baustart der neuen Turnhalle an der Grundschule verzögert sich. Eigentlich hätte das Stadtparlament in der Sitzung am Mittwoch einer Firma den Zuschlag für die Tiefbauarbeiten erteilen wollen. Damit wäre ein Baustart noch im Herbst möglich gewesen. Doch dazu kam es...
