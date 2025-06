Hort in Oelsnitz wird zum Ziel von Einbrechern

In die Einrichtung wurde am Wochenende eingebrochen. Der Sachschaden ist höher als der des Diebesgutes.

Oelsnitz.

Ins Visier von Einbrechern geriet der Hort der Karl-Marx-Grundschule in Oelsnitz. Am vergangenen Wochenende verschafften sich laut Polizei unbekannte Täter gewaltsam Zugang in das am Karl-Marx-Platz gelegene Hortgebäude. Dabei hebelten sie die Eingangstür auf. Bei dem brachialen Eindringen verursachten sie 3000 Euro Schaden. In der Folge durchsuchten sie alle Räume und nahmen mit, was ihnen von Wert erschien. Welche Gegenstände die Täter einpackten, dazu machte die Polizei noch keine Angaben. Das Diebesgut hatte einen Wert von 2000 Euro, so Polizeisprecher Enrico Liebold. Die Polizei startet damit einen Zeugenaufruf. Wer Angaben zu Tat und Täter machen kann, meldet sich im Revier Plauen unter 03741-140. (cze)