Ice King Battle auf der Skipiste im Vogtland: Hier gibt es die Bilder zum Spektakel

Oberes Vogtland
Das Ice King Battle läuft. Bis zu 10.000 Motorsportfans werden zu dem Spektakel in Schöneck erwartet. „Freie Presse“ ist mit der Kamera dabei.
Eisige Kälte, erwartungsfrohe Fans und dröhnende Motoren: Seit Freitagnachmittag läuft in der Skiwelt das Motorsportspektakel Ice King Battle. 50 Fahrer sind am Start und versuchen mit ihren Fahrzeugen, die vereiste Skipiste zu bezwingen. Dazu gibt es ein großes Rahmenprogramm: Red Bull hat sogar ein echtes Formel 1-Fahrzeug ins Vogtland...
