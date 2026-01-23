MENÜ
Eines von 40 Fahrzeugen, welches auf die eisige Piste ins Rennen geschickt wird. Bild: Christian Schubert
Eines von 40 Fahrzeugen, welches auf die eisige Piste ins Rennen geschickt wird. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Ice King Battle auf der Skipiste im Vogtland: Hier gibt es die Bilder zum Spektakel
Von Christian Schubert
Das Ice King Battle läuft. Bis zu 10.000 Motorsportfans werden zu dem Spektakel in Schöneck erwartet. „Freie Presse“ ist mit der Kamera dabei.

Eisige Kälte, erwartungsfrohe Fans und dröhnende Motoren: Seit Freitagnachmittag läuft in der Skiwelt das Motorsportspektakel Ice King Battle. 50 Fahrer sind am Start und versuchen mit ihren Fahrzeugen, die vereiste Skipiste zu bezwingen. Dazu gibt es ein großes Rahmenprogramm: Red Bull hat sogar ein echtes Formel 1-Fahrzeug ins Vogtland...
