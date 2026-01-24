„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck

International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.

Dröhnende Motoren, knatternde Auspuffe und der Geruch von Benzin in der Luft: Die Skiwelt Schöneck wurde am Freitag und Samstag zum Mekka von Autosportfans. Insgesamt verfolgten rund 10.000 Besucher an beiden Tagen eines der verrücktesten Autorennen der Welt. Denn beim Ice King Battle rasten 50 Fahrerinnen und Fahrer in Qualifikationsläufen...