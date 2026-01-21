MENÜ
10.000 Zuschauer werden am Freitag und Samstag in Schöneck erwartet. Die Stadt versucht, so viele Parkmöglichkeiten wie möglich zu schaffen.
10.000 Zuschauer werden am Freitag und Samstag in Schöneck erwartet. Die Stadt versucht, so viele Parkmöglichkeiten wie möglich zu schaffen. Bild: Christian Schubert/Archiv
Für Auto-Fans ein Hingucker. Rund 50 Sportfahrzeuge und teilweise umgebaute Autos gehen mit ihren Fahrern am Freitag und Samstag beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck an den Start.
Für Auto-Fans ein Hingucker. Rund 50 Sportfahrzeuge und teilweise umgebaute Autos gehen mit ihren Fahrern am Freitag und Samstag beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck an den Start. Bild: Christian Schubert
Packt mit an, wo es geht: Schönecks Bürgermeister Andy Anders ist auch beim RD48 Ice King Battle mit im Einsatz.
Packt mit an, wo es geht: Schönecks Bürgermeister Andy Anders ist auch beim RD48 Ice King Battle mit im Einsatz. Bild: Christian Schubert
Der Skiclub Schöneck präparierte und vereiste in den vergangenen Tagen für das RD48 Ice King Battle die Piste am Skihang Streugrün.
Der Skiclub Schöneck präparierte und vereiste in den vergangenen Tagen für das RD48 Ice King Battle die Piste am Skihang Streugrün. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Ice King Battle in Schöneck: Hier können Besucher parken
Von Christian Schubert
Insgesamt 1500 Parkmöglichkeiten wird es beim Autorennen auf der Skipiste in Schöneck geben. Wo diese zu finden sind, was den Besuchern empfohlen wird und wie sich die Bergwacht auf das Event vorbereitet.

Die Temperaturen passen, die Vorfreude ist groß und Schöneck ist vorbereitet auf das Jahres-Highlight in der Skiwelt: Am Freitag und Samstag findet auf der Skipiste das RD48 Ice King Battle statt.
