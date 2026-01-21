Ice King Battle in Schöneck: Hier können Besucher parken

Oberes Vogtland
Insgesamt 1500 Parkmöglichkeiten wird es beim Autorennen auf der Skipiste in Schöneck geben. Wo diese zu finden sind, was den Besuchern empfohlen wird und wie sich die Bergwacht auf das Event vorbereitet.
Die Temperaturen passen, die Vorfreude ist groß und Schöneck ist vorbereitet auf das Jahres-Highlight in der Skiwelt: Am Freitag und Samstag findet auf der Skipiste das RD48 Ice King Battle statt.
