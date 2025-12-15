„Ich habe meinem Opa alles zu verdanken“: Junger Vogtländer züchtet erfolgreich Tauben

Unter den Züchtern im Oberen Vogtland befinden sich längst nicht mehr nur alte Hasen. Auch der Nachwuchs steht in den Startlöchern, wie Ausstellungen in Altmannsgrün und Adorf bewiesen haben.

Bei einer Lokalschau tragen die Kleintierzüchter nicht nur die Früchte ihrer Erfahrung und Arbeit ein, können Besucher die ausgestellten Tiere bewundern – nein, das kann auch der letzte Anstoß sein, selbst mit der Zucht zu beginnen. Wie im Falle von Max Krämer aus Altmannsgrün: „Vor zwei Jahren habe ich beim Kleintiermarkt eine Arabische...