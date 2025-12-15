MENÜ
Bei der Schau in Altmannsgrün: Jugendzüchter Max Krämer mit einer Arabischen Trommeltaube weiß.
Bei der Schau in Altmannsgrün: Jugendzüchter Max Krämer mit einer Arabischen Trommeltaube weiß. Bild: Eckhard Sommer
Bei der Schau in Altmannsgrün: Moderner Englischer Kämpfer.
Bei der Schau in Altmannsgrün: Moderner Englischer Kämpfer. Bild: Eckhard Sommer
Bei der Schau in Adorf: Marla Schanz mit einem Lohkaninchen schwarz, Ella Schanz mit einem Zwerg-Rhodeländer dunkelrot und Andrea Weidlich mit einem Zwerg-Welsumer rost-rebhuhnfarbig (von links).
Bei der Schau in Adorf: Marla Schanz mit einem Lohkaninchen schwarz, Ella Schanz mit einem Zwerg-Rhodeländer dunkelrot und Andrea Weidlich mit einem Zwerg-Welsumer rost-rebhuhnfarbig (von links). Bild: Eckhard Sommer
Bei der Schau in Adorf: Perlhuhn blau mit Perlung.
Bei der Schau in Adorf: Perlhuhn blau mit Perlung. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
„Ich habe meinem Opa alles zu verdanken“: Junger Vogtländer züchtet erfolgreich Tauben
Von Eckhard Sommer
Unter den Züchtern im Oberen Vogtland befinden sich längst nicht mehr nur alte Hasen. Auch der Nachwuchs steht in den Startlöchern, wie Ausstellungen in Altmannsgrün und Adorf bewiesen haben.

Bei einer Lokalschau tragen die Kleintierzüchter nicht nur die Früchte ihrer Erfahrung und Arbeit ein, können Besucher die ausgestellten Tiere bewundern – nein, das kann auch der letzte Anstoß sein, selbst mit der Zucht zu beginnen. Wie im Falle von Max Krämer aus Altmannsgrün: „Vor zwei Jahren habe ich beim Kleintiermarkt eine Arabische...
