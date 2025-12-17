„Ich will das nicht noch einmal aufwärmen“: Bürgermeister aus dem Vogtland wird verabschiedet

Nach mehr als 30 Jahren in der Kommunalpolitik hört der 68-Jährige zum Jahresende auf – vor allem aus gesundheitlichen Gründen. Zu Seegers letzter Ratssitzung erschien auch der Landrat.

Es ist ein Abgang „schweren Herzens“: Am Dienstagabend hat sich Triebels Bürgermeister Udo Seeger (Freie Wähler) aus dem Amt verabschiedet. Die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres war auch Seegers letzte, da er am Jahresende aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aufhört. Der 68-Jährige war seit 2022 ehrenamtlicher Bürgermeister, zuvor... Es ist ein Abgang „schweren Herzens“: Am Dienstagabend hat sich Triebels Bürgermeister Udo Seeger (Freie Wähler) aus dem Amt verabschiedet. Die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres war auch Seegers letzte, da er am Jahresende aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aufhört. Der 68-Jährige war seit 2022 ehrenamtlicher Bürgermeister, zuvor...