Landrat Thomas Hennig (l.) und Christopher Groß verabschieden Triebels Bürgermeister Udo Seeger.
Landrat Thomas Hennig (l.) und Christopher Groß verabschieden Triebels Bürgermeister Udo Seeger. Bild: Hager
Oberes Vogtland
„Ich will das nicht noch einmal aufwärmen“: Bürgermeister aus dem Vogtland wird verabschiedet
Redakteur
Von Ronny Hager
Nach mehr als 30 Jahren in der Kommunalpolitik hört der 68-Jährige zum Jahresende auf – vor allem aus gesundheitlichen Gründen. Zu Seegers letzter Ratssitzung erschien auch der Landrat.

Es ist ein Abgang „schweren Herzens“: Am Dienstagabend hat sich Triebels Bürgermeister Udo Seeger (Freie Wähler) aus dem Amt verabschiedet. Die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres war auch Seegers letzte, da er am Jahresende aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aufhört. Der 68-Jährige war seit 2022 ehrenamtlicher Bürgermeister, zuvor...
Mehr Artikel