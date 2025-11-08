Im dritten Anlauf: Käufer für Ex-Kindergarten im Vogtland

Der einheimische Interessent liegt mit seinem Gebot deutlich über der von der Stadt geforderten Mindestsumme von 15.000 Euro.

Die Stadt Markneukirchen hat im dritten Anlauf einen Käufer für den ehemaligen Kindergarten in Landwüst gefunden, der den aufgerufenen Mindestpreis zahlen will. Sogar mehr: Das Angebot des Interessenten aus Markneukirchen liegt mit 20.001,50 Euro über dem zuletzt geforderten Wert von 15.000 Euro, so Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) auf...