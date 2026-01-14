MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Michael Zettl (mittlere Reihe links) wurde von seinem Mandat entbunden. Er hatte berufliche Gründe dafür angeführt.
Michael Zettl (mittlere Reihe links) wurde von seinem Mandat entbunden. Er hatte berufliche Gründe dafür angeführt. Bild: Stadt Klingenthal/Archiv
Michael Zettl (mittlere Reihe links) wurde von seinem Mandat entbunden. Er hatte berufliche Gründe dafür angeführt.
Michael Zettl (mittlere Reihe links) wurde von seinem Mandat entbunden. Er hatte berufliche Gründe dafür angeführt. Bild: Stadt Klingenthal/Archiv
Oberes Vogtland
Im zweiten Anlauf: Klingenthaler Stadtrat bestätigt Mandatsverzicht
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Michael Zettl hat sein Mandat im Klingenthaler Stadtrat aus beruflichen Gründen aufgegeben.

Michael Zettl hat sein Mandat im Klingenthaler Stadtrat aufgegeben. Er war seit der Kommunalwahl 2024 Mitglied in der CDU-Fraktion. 277 Stimmen hatte er damals erhalten. Jetzt hat er berufliche Gründe für einen Mandatsverzicht angegeben. Diesem Wunsch hat der Stadtrat von Klingenthal in seiner Dezember-Sitzung bei zwei Stimmenthaltungen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
25.09.2025
2 min.
Ratsmitglied will Mandat abgeben: Doch Klingenthals Stadtrat sagt Nein
Michael Zettl (hinten links) will aus beruflichen Gründen seinen Ratssitz abgeben.
Michael Zettl hatte um Entbindung von seiner Funktion als Stadtrat gebeten. Der Rat lehnte jedoch mehrheitlich ab. Jetzt muss die Kommunalaufsicht den Fall bewerten.
Tino Beyer
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
19:32 Uhr
2 min.
Rückschlag für Aktivisten Chalil im Kampf gegen Abschiebung
Nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft will Chalil nun die US-Regierung zur Verantwortung ziehen. (Archivbild)
Die Festnahme von Machmud Chalil nach Uni-Protesten in den USA gegen den Gaza-Krieg sorgte für viel Aufsehen. Seine Freilassung nach Monaten Abschiebehaft wird nun von einem Gericht in Frage gestellt.
18.12.2025
2 min.
AfD-Fraktion im Oelsnitzer Stadtrat löst sich auf
Die Fraktion der AfD im Oelsnitzer Stadtrat löst sich auf.
André Hüttner kündigt die Auflösung zum Jahresende an. Zuvor hatte die Fraktion die Abwahl von Bianca Dehnhardt als zweite OB-Stellvertreterin initiiert.
Tino Beyer
Mehr Artikel