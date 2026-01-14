Im zweiten Anlauf: Klingenthaler Stadtrat bestätigt Mandatsverzicht

Michael Zettl hat sein Mandat im Klingenthaler Stadtrat aus beruflichen Gründen aufgegeben.

Michael Zettl hat sein Mandat im Klingenthaler Stadtrat aufgegeben. Er war seit der Kommunalwahl 2024 Mitglied in der CDU-Fraktion. 277 Stimmen hatte er damals erhalten. Jetzt hat er berufliche Gründe für einen Mandatsverzicht angegeben. Diesem Wunsch hat der Stadtrat von Klingenthal in seiner Dezember-Sitzung bei zwei Stimmenthaltungen...