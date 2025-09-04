Im zweiten Anlauf versteigert: Wohnungen in Markneukirchen haben neuen Eigentümer

Das bei einer Auktion in Dresden angebotene Wohnungspaket konnte veräußert werden.

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Ein Paket mit 60 Eigentumswohnungen am Clara-Wieck-Ring in Markneukirchen hat einen neuen Eigentümer. Die Wohnungen wurden bei der Herbst-Auktion der Sächsischen-Grundstücksauktionen AG versteigert. Die Versteigerungen fanden vorige Woche in Dresden und Leipzig statt. Der Meistbietende erwarb die Immobilien...