Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
60 zumeist vermietete Wohnungen im Clara-Wieck-Ring Markneukirchen haben einen neuen Eigentümer.
60 zumeist vermietete Wohnungen im Clara-Wieck-Ring Markneukirchen haben einen neuen Eigentümer. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
60 zumeist vermietete Wohnungen im Clara-Wieck-Ring Markneukirchen haben einen neuen Eigentümer.
60 zumeist vermietete Wohnungen im Clara-Wieck-Ring Markneukirchen haben einen neuen Eigentümer. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Im zweiten Anlauf versteigert: Wohnungen in Markneukirchen haben neuen Eigentümer
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das bei einer Auktion in Dresden angebotene Wohnungspaket konnte veräußert werden.

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Ein Paket mit 60 Eigentumswohnungen am Clara-Wieck-Ring in Markneukirchen hat einen neuen Eigentümer. Die Wohnungen wurden bei der Herbst-Auktion der Sächsischen-Grundstücksauktionen AG versteigert. Die Versteigerungen fanden vorige Woche in Dresden und Leipzig statt. Der Meistbietende erwarb die Immobilien...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
05.05.2025
2 min.
Neubaugebiet im Vogtland: 128 Plattenbau-Wohnungen kommen unter den Hammer
60 zumeist vermietete Wohnungen im Clara-Wieck-Ring Markneukirchen kommen unter den Hammer.
Zu DDR-Zeiten in Markneukirchen errichtete Wohnungen werden versteigert. Um welche Wohnungen es geht und welche Mindestgebote angesetzt sind.
Daniela Hommel-Kreißl
25.07.2025
2 min.
Großes Immobilien-Paket im Vogtland gibt’s zum halben Preis
Der Clara-Wieck-Ring 1-8 in Markneukirchen steht erneut zur Versteigerung.
Mindestens 250.000 Euro muss hinlegen, wer die Eigentums-Wohnanlage Clara-Wieck-Ring 1-8 in Markneukirchen ersteigern will. Auch ein Haus in der Adorfer Innenstadt kommt unter den Hammer.
Ronny Hager
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
Mehr Artikel