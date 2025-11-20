Immer weniger Nutzer: Bad Elster schließt seine Stadtbibliothek

Die Bibliothek im Kurhaus wird zum Jahresende dichtgemacht. Erhalten bleibt die Kinder- und Jugendbibliothek in der Grundschule. Die Entscheidung im Stadtrat war knapp. Was Kritiker der Stadtverwaltung vorhalten.

Die Stadtbibliothek von Bad Elster wird zum Jahresende geschlossen. Das hat der Stadtrat entschieden. Das Votum gegen die Einrichtung im Kurhaus fiel mit acht zu sechs Stimmen knapp aus. Erhalten bleibt die Kinder- und Jugendbibliothek in der Grundschule. Für die erwachsene Leserschaft wird ab 2026 ein neues Angebot geschaffen: Die Kreis- und...