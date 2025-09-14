In Adorf ziehen alle an einem Strang: Truckerziehen ein Höhepunkt beim Stadtfest

Oberes Vogtland
Unter dem Motto „Alle ziehen an einem Strang“ wurde am Samstag in Adorf das Stadt- und Gewerbefest gefeiert. Musik und Spaß waren die Trumpfkarten.
Wer Fahrgast bei der Deutschen Bahn ist, hat sicher schon oft unangenehme Erfahrungen machen müssen: Verspätung – die dann mit Ärgernis, Unverständnis und einem sarkastischen „Kennt man ja nicht anders!“ quittiert wird. Die Bahn spielte beim Stadt- und Gewerbefest am Samstag in Adorf keine Rolle – und trotzdem kam es zu einer...
