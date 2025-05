In Bergen und Oelsnitz: Erinnern zum Tag der Befreiung

Das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren ist am Donnerstag Anlass von Veranstaltungen auf dem Dorfplatz in Bergen und auf dem Friedhof Oelsnitz.

Mit Glockenläuten auf dem Dorfplatz in Bergen (Gemeinde Eichigt) erinnert der Verein Bergen 1328 am Donnerstag, 17 Uhr an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren. Zum Tag der Befreiung wird der Millionen Opfer von Kriegen gedacht - ganz besonders der zwei namentlich unbekannten KZ-Häftlinge, die Ende April 1945 auf einem Todesmarsch in...