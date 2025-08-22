Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Immer wieder Bauarbeiten auf den Bahnstrecken: Ein Leipzig-Pendler aus dem Vogtland überlegt aufs Auto umzusteigen.
Immer wieder Bauarbeiten auf den Bahnstrecken: Ein Leipzig-Pendler aus dem Vogtland überlegt aufs Auto umzusteigen.
Oberes Vogtland
„In derselben Zeit bin ich in Stuttgart!“ Der Bahnfrust eines Leipzig-Pendlers aus dem Vogtland
Von Tino Beyer
Auf zwei Bahnstrecken in Richtung Leipzig finden derzeit Bauarbeiten statt. Es sind Einschränkungen und längere Fahrzeiten, die in der Familie von Andreas Zuber aus Bad Brambach an den Nerven zerren.

Wer aus dem Vogtland mit der Bahn in Richtung Leipzig reisen will, muss derzeit den Fahrplan genau anschauen - und braucht unter Umständen auch mehr Geduld. Denn gleich auf zwei Bahnstrecken, auf denen Züge vom Vogtland in Richtung Leipzig rollen, finden Bauarbeiten statt.
