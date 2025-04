In diesem Dorf im Vogtland gibt es jetzt eine Ü50-Party

Ein Heimatverein im Vogtland bringt Schwung ins Dorfleben. Neben der Organisation von Märkten und der Traditionspflege sorgt er auch dafür, dass die Menschen das Tanzbein schwingen.

Es ist beschlossene Sache: Auch in diesem Jahr wird das Tannenbergsthaler Herrenhaus gerockt. Nachdem die vom Heimatverein „Topas“ organisierte Ü50-Party im Vorjahr so gut ankam, soll sie nun jährlich durchgeführt werden. Heuer am 25. Oktober, sagt die zur Jahreshauptversammlung im Amt bestätigte Vereinsvorsitzende Karla Dunger. Der...