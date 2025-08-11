In Oelsnitz: Historiker spricht über Briefe ausgewanderter Deutscher

Um Zeitzeugnisse aus den 1930-er Jahren geht es am Donnerstag auf Schloss Voigtsberg. Der Referent hat auch über regionale Themen geforscht.

„Ein Erobern der Heimat mitten in der Fremde“ lautet der Titel eines Vortrags am Donnerstag auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz. Der Historiker und Volkskundler Sönke Friedreich spricht ab 18 Uhr im Fürstensaal über Briefe von Auslandsdeutschen nach Sachsen in den 1930-er Jahren. Zwischen 1934 und 1939 waren es mehr als 5000 Briefe, die...