Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz spricht am Donnerstag Historiker Sönke Friedreich.
Auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz spricht am Donnerstag Historiker Sönke Friedreich. Bild: Johannes Schmidt
Auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz spricht am Donnerstag Historiker Sönke Friedreich.
Auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz spricht am Donnerstag Historiker Sönke Friedreich. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
In Oelsnitz: Historiker spricht über Briefe ausgewanderter Deutscher
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Um Zeitzeugnisse aus den 1930-er Jahren geht es am Donnerstag auf Schloss Voigtsberg. Der Referent hat auch über regionale Themen geforscht.

„Ein Erobern der Heimat mitten in der Fremde“ lautet der Titel eines Vortrags am Donnerstag auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz. Der Historiker und Volkskundler Sönke Friedreich spricht ab 18 Uhr im Fürstensaal über Briefe von Auslandsdeutschen nach Sachsen in den 1930-er Jahren. Zwischen 1934 und 1939 waren es mehr als 5000 Briefe, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.08.2025
3 min.
ClockClock live: Ein Abend voller Energie und Emotionen in Oelsnitz
Die Band ClockClock um Sänger Bojan Kalajdzic spielte in Oelsnitz ein Konzert.
Die aufstrebende Elektropop-Band trat am Sonntagabend vor 600 Fans auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz auf. Das Konzert zeigte, weshalb die Gruppe in der Musikbranche derzeit aufhorchen lässt.
Christian Schubert
08.08.2025
1 min.
Haggard spielt über den Dächern von Oelsnitz
Das Klassik-Metal-Orchester gibt am Samstag auf Schloss Voigtsberg ein Konzert.
Simone Zeh
08:00 Uhr
1 min.
Sanierungen am Fachschulzentrum Freiberg-Zug: Neue Gelder bewilligt
Das Fachschulzentrum im Freiberger Stadtteil Zug.
Seit geraumer Zeit wird das marode Gebäude auf Vordermann gebracht. Nun wird eine weitere Etappe angegangen.
Wieland Josch
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel