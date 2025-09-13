„In Zustand institutioneller Trägheit eingerichtet“: Oelsnitzer Stadtrat kritisiert Finanzpolitik des Rathauses

Oberes Vogtland
Der Stadt Oelsnitz geht im nächsten Jahr das Geld aus, ohne dass bislang Gegenmaßnahmen dazu ergriffen werden. Stadtrat Björn Fläschendräger rüttelt deshalb einmal mehr an Rat und Verwaltung.
Die Stadt Oelsnitz rutscht Ende nächsten Jahres in die roten Zahlen - und niemand stemmt sich entschieden dagegen. Mehr noch: Es riecht danach, dass unpopuläre Maßnahmen bis nach der Oberbürgermeisterwahl im März verschleppt werden sollen. Diese Schlussfolgerung lässt eine von Vize-OB Björn Fläschendräger (FOB) vorgelegte Terminkette zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.