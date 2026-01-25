Innovation aus dem Vogtland: Was dieses Ski-Wachs besonders macht

Oberes Vogtland
Seit acht Jahren ist die vom Klingenthaler Tim Tröschel gegründete Firma Nordicx bekannt für Skiroller und Langlaufski. Jetzt hat er Wachs entwickelt, das bei Breitensportlern gefragt ist.
Schritt für Schritt – das ist das Motto von Tim Tröschel und meint nicht nur das Fortbewegen in der Loipe. Er ist ein ehemaliger Skilanglauf-Leistungssportler und studierter Sportwissenschaftler. Nach Beendigung seiner Karriere – unter anderem belegte er den dritten Platz beim König-Ludwig-Lauf in Oberammergau – gründete er vor 14 Jahren...
