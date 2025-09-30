Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Noch vor dem Winter setzt der Vogtlandkreis eine Straße im oberen Vogtland instand.
Noch vor dem Winter setzt der Vogtlandkreis eine Straße im oberen Vogtland instand. Bild: Bildwert/Stockadobe
Noch vor dem Winter setzt der Vogtlandkreis eine Straße im oberen Vogtland instand.
Noch vor dem Winter setzt der Vogtlandkreis eine Straße im oberen Vogtland instand. Bild: Bildwert/Stockadobe
Oberes Vogtland
Instandsetzung noch vor dem Winter: Diese Straße im Vogtland erhält eine neue Asphaltdecke
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der VSTR Rodewisch hat vom Vogtlandkreis den Zuschlag für Straßenbauarbeiten im Oberen Vogtland erhalten. Was warum geplant ist.

Auf der Kreisstraße zwischen Eichigt und Hundsgrün beginnen in Kürze Straßenbauarbeiten. Geplant ist auf einer Länge von 2220 Metern die Instandsetzung der Fahrbahn. Der Abschnitt vom Ortsausgang Eichigt bis etwa 400 Meter vor dem Ortseingang Hundsgrün weist laut Straßenamt des Landkreises erhebliche Mängel auf, sodass die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Zusammen angepackt: Zwei Dörfer im Vogtland weihen neue Spielplätze ein
Carina Wünsche und Sohn Nils nutzten zur Einweihung des Spielplatzes an der Waldklause in Pabstleithen das neue Areal mit Rutsche, Kletterelementen und zwei Schaukeln.
Pabstleithen und Hundsgrün hatten am Wochenende Grund zum Feiern: Neue Spielplätze wurden in Betrieb genommen. Weil die Gemeinde keine Zuschüsse dafür erhalten hat, krempelten die Einwohner auch selbst die Ärmel hoch.
Christian Schubert, Eckhard Sommer
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
12.08.2025
2 min.
Vollsperrung ab 15. August: An dieser Straße im Vogtland wird bis zum nächsten Sommer gebaut
Der Vogtlandkreis richtet 1,3 Kilometer einer Kreisstraße her.
Nur unter Vollsperrung kann ein 1,3 Kilometer langer Abschnitt einer Kreisstraße im nördlichen Vogtland erneuert werden, heißt es. Was bis Sommer 2026 dort noch vorgesehen ist.
Uwe Selbmann
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
Mehr Artikel