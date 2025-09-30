Instandsetzung noch vor dem Winter: Diese Straße im Vogtland erhält eine neue Asphaltdecke

Der VSTR Rodewisch hat vom Vogtlandkreis den Zuschlag für Straßenbauarbeiten im Oberen Vogtland erhalten. Was warum geplant ist.

Auf der Kreisstraße zwischen Eichigt und Hundsgrün beginnen in Kürze Straßenbauarbeiten. Geplant ist auf einer Länge von 2220 Metern die Instandsetzung der Fahrbahn. Der Abschnitt vom Ortsausgang Eichigt bis etwa 400 Meter vor dem Ortseingang Hundsgrün weist laut Straßenamt des Landkreises erhebliche Mängel auf, sodass die...