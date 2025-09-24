Ist die Musikwinkelbahn im Vogtland doch noch zu retten? - So viel Geld wurde schon gespendet

Oberes Vogtland
Um die Streckenstilllegung zwischen Adorf und Zwotental abzuwenden, müssen Schwellen erneuert werden. Deshalb sammeln Bahnenthusiasten nun Geld für den Erhalt der Bahnstrecke - mit Erfolg.
Der Verein Dialog mit Böhmen sammelt aktuell über eine Crowdfunding-Aktion der Volksbank Saale/Orla Geld für den Erhalt der Eisenbahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental.
