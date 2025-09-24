Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Um die Streckenstilllegung zwischen Adorf und Zwotental zu verhindern, sammelt der Verein Dialog mit Böhmen Geld über Crowdfunding.
Um die Streckenstilllegung zwischen Adorf und Zwotental zu verhindern, sammelt der Verein Dialog mit Böhmen Geld über Crowdfunding. Bild: Eckhard Sommer
Um die Streckenstilllegung zwischen Adorf und Zwotental zu verhindern, sammelt der Verein Dialog mit Böhmen Geld über Crowdfunding.
Um die Streckenstilllegung zwischen Adorf und Zwotental zu verhindern, sammelt der Verein Dialog mit Böhmen Geld über Crowdfunding. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Ist die Musikwinkelbahn im Vogtland doch noch zu retten? - So viel Geld wurde schon gespendet
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Um die Streckenstilllegung zwischen Adorf und Zwotental abzuwenden, müssen Schwellen erneuert werden. Deshalb sammeln Bahnenthusiasten nun Geld für den Erhalt der Bahnstrecke - mit Erfolg.

Der Verein Dialog mit Böhmen sammelt aktuell über eine Crowdfunding-Aktion der Volksbank Saale/Orla Geld für den Erhalt der Eisenbahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Bahnstrecken-Aus im Vogtland: Dieser Mann gibt sich noch nicht geschlagen
Christoph Kopp will die Stilllegung der Eisenbahnstrecke zum Haltepunkt Gunzen verhindern.
Christoph Kopp vom Haltepunkt Gunzen will kämpfen: Mit Material- und Geldspenden soll die Stilllegung der Eisenbahnstrecke zwischen Zwotental und Adorf doch noch verhindert werden. Was konkret gebaut werden muss und was es vermutlich kostet.
Daniela Hommel-Kreißl
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
17.09.2025
4 min.
Projekte am Musikwinkelplatz im Vogtland erhalten rechtlichen Rahmen
Der Musikwinkelplatz in Gunzen hat sich zum Anziehungspunkt im Oberen Vogtland entwickelt.
Der Aufbau touristischer Infrastruktur am Haltepunkt Gunzen wird im Vorentwurf eines Bebauungsplanes beschrieben. Schönecks Stadtrat billigte den Vorentwurf und testet nun dessen Genehmigungsfähigkeit.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel