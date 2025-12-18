MENÜ
Schulleiterin Uta Weller freut sich über eine 6000-Euro-Spende von Unternehmer Rainer Gläß.
Oberes Vogtland
IT-Unternehmer spendet Tablets für Grundschule im Vogtland
Von Daniela Hommel-Kreißl
Als Schlüsselqualifikation für die Zukunft bezeichnet Unternehmer Rainer Gläß den sicheren Umgang mit digitalen Medien und spendet Tablets für Kids.

Softwareentwicklung bestimmt den Arbeitsmarkt in Schöneck. Schon im Grundschulalter sollen hier die Kinder fit gemacht werden für das Leben im digitalen Zeitalter. „Wir wollen einen Klassensatz Tablets anschaffen - etwa für Recherchearbeiten im Internet oder den Einsatz einfacher Lern-Apps, mit denen Kinder altersgerecht an digitale Technik...
